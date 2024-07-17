Появилось «живое» фото Google Pixel 9 Pro Fold с необычной камерой

В сети появились первые живые фото складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold.

© Ferra.ru

Как оказалось, у устройства весьма необычная камера. На снимках, предоставленных Gizmochina, показана вся линейка Pixel 9, включая внутренние компоненты.

Pixel 9 Pro Fold выделяется квадратным блоком камер, который включает в себя три объектива. Внешняя селфи-камера расположена по центру экрана, а внутренняя — в правом верхнем углу.

Ранее утекли изображения розового Pixel 9, а теперь и Pixel 9 Pro Fold. Новые фото от NCC предоставляют полное представление о всех моделях серии.

© Gizmochina

© Gizmochina

© Gizmochina

© Gizmochina

В отличие от глянцевого покрытия прошлых моделей Pixel, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL имеют матовую заднюю поверхность, напоминающую iPhone Pro. Телефоны также приобрели более угловатый дизайн, отходя от закругленных форм.

Одним из новшеств станет увеличение скорости зарядки — Pixel 9 Pro XL поддерживает зарядку мощностью 35 Вт, что немного выше по сравнению с 30 Вт у Pixel 8 Pro.

Что касается аккумуляторов, их емкость осталась почти на том же уровне. Pixel 9 немного больше, чем Pixel 8, и оснащен батареей на 4558 мАч. Вот как распределены батареи в новой серии: