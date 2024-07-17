В Гонконге начали тестирование собственного аналога ChatGPT

Правительство Гонконга тестирует собственный инструмент в стиле ChatGPT для своих сотрудников, который в конечном итоге будет доступен и для общественности. Об этом заявил министр инноваций после того, как OpenAI предприняла дополнительные меры по блокировке доступа из Гонконга и других неподдерживаемых регионов.

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Министр инноваций, технологий и промышленности Сун Дон сообщил в радиошоу, что его бюро испытывает программу искусственного интеллекта (ИИ) под названием «Приложение для соавторов редактирования документов для госслужащих». Он планирует сделать ее доступной для всего правительства в этом году.

Программа была разработана исследовательским центром генеративного ИИ во главе с Гонконгским университетом науки и технологий в сотрудничестве с несколькими другими университетами.

По данным Канцелярии главного государственного информационного директора, функции программы по оказанию помощи в написании текстов могут помочь в составлении черновиков, переводе и резюмировании документов для повышения эффективности работы госслужащих. База данных и большая языковая модель программы были разработаны центром независимо.

Сун сказал, что в будущем модель будет предоставлять такие функции, как дизайн графики и видео.