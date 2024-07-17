Xiaomi анонсировала Mi Band 9 в металлическом корпусе

Xiaomi неожиданно анонсировала выпуск Mi Band 9, который впервые будет иметь металлический корпус.

Презентация нового устройства состоится 19 июля во время пятого ежегодного выступления основателя компании Лей Цзюня.

Официальные представители заявили, что Mi Band 9 получит не только металлический корпус, но и обновленный умный функционал, улучшив тем самым пользовательский опыт.

На рекламных изображениях видно, что новый браслет сохранит дизайн, схожий с Mi Band 8, и будет доступен в различных цветах с возможностью выбора ремешков.

© ITHome

Для сравнения, Mi Band 8 оснащен 1.62-дюймовым экраном с разрешением 326PPI, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит.

Браслет имеет продолговатый дизайн и поддерживает автоматическую регулировку яркости. Также девайс оснащен быстрой системой смены ремешков и поддерживает ношение в виде подвески.