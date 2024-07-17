В России появится сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов

Российские специалисты создают сервис для знакомств, в котором можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и прочих кредитов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Концепцию такого приложения для знакомств – предварительное название "Спутник" – представили разработчики из Мурманска. Его главной особенностью станет обязательная связь учетной записи пользователя с бесплатными сторонними агрегаторами и платными базами данных.

Для поиска второй половинки будет задействован необычный алгоритм, использующий метод слепого подбора. Так, поиск пары будет строиться, прежде всего, на общих интересах, прошлых отношениях, образе жизни и состоянии здоровья. Вся информация будет отображаться в анонимных анкетах в виде текста.

Любой желающий сможет скачать приложение или запустить его в браузере. Ему предстоит пройти первичное анонимное анкетирование, после чего – расширенное, где ему нужно будет рассказать о своей семье, а также провести видеосозвон с администрацией платформы, чтобы высказать свое мнение на такие темы, как здоровье и воспитание.

Затем начинается подбор партнера посредством анонимных анкет. При этом обмен фото и видео будет доступен только в случае сходства интересов.

В июне в Госдуму внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений в App Store. Если закон примут, то в РФ можно будет продавать только те смартфоны и планшеты, где будет доступ к российскому магазину приложений RuStore.

В настоящее время магазин доступен для всех устройств на операционной системе Android, однако производитель Apple запрещает скачивать RuStore и другие программы из неизвестных источников.