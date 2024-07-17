Ученые создали систему для обучения роботов бытовым задачам

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего представили систему Bunny-VisionPro, позволяющую дистанционно управлять роботами для выполнения сложных задач, таких как мытье посуды или готовка. Эта инновация облегчит сбор данных для имитационного обучения.

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Bunny-VisionPro использует двурукое управление и обеспечивает оператору обратную связь в реальном времени. Система включает модули управления движением рук, ретаргетинга движений и тактильной обратной связи, что делает управление роботами интуитивно понятным и безопасным.

Первые тесты показали, что Bunny-VisionPro позволяет надежно управлять роботами, избегая столкновений. Система легко устанавливается в лабораториях, что делает её перспективным решением для обучения роботов новым навыкам.

Исследователи планируют улучшить возможности системы, используя тактильную информацию роботов для повышения точности и адаптивности. Код системы открыт для доступа на GitHub, что позволяет другим лабораториям использовать и развивать эту технологию.