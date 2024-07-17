Биоразлагаемый пластик из рыбных отходов создали в России

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН изобрели технологию получения пластика из рыбных отходов. Она основана на использовании специальных бактерий.

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Для экспериментов выбрали бактерию Cupriavidus necator. Также ученые исследовали три типа жировых побочных продуктов рыбного производства: отходы свежей балтийской кильки, свежей атлантической скумбрии консервного производства и остатки шпротного производства копченой кильки.

Рыбные отходы послужили источником углерода и питательной среды для бактерий. Наблюдения показали, что лучше всего микроорганизмы росли на масле из копченой кильки. Меньше всего им «понравилась» свежая килька.

Тем не менее, во всех трех случаях бактерии успешно синтезировали технологичные биоразлагаемые полимеры полигидроксиалканоаты. За двое суток они переработали в полимер около 60% субстрата, за трое суток – 70%.

Ученые проанализировали свойства разлагаемых полигидроксиалканоатов. Они установили, что степень кристалличности структуры составила от 66 до 71%, температура плавления – от 158 до 165 градусов Цельсия.

Исследователи отметили, что новая технология позволит решить сразу две проблемы: создать безопасный для окружающей среды пластик и утилизировать отходы рыбной промышленности, сообщает сайт Красноярского научного центра СО РАН.