Эксперт назвала основные причины поломки беспроводных наушников

Bluetooth-наушники часто начинают работать хуже или полностью выходят из строя из-за износа аккумуляторов, что может произойти уже через год после покупки. Эту информацию подтвердила Нина Пластинина, директор категории «Электроника» в сети МТС. Она отметила, что после этого срока аккумуляторы быстро разряжаются, звук становится хуже, а иногда пропадает вовсе. Часто ремонт таких наушников оказывается неэффективным или слишком дорогим по сравнению с покупкой новых.

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Кроме износа аккумулятора, проблемы с качеством звука могут вызывать высокочастотные помехи от других радиоустройств. Эту информацию подтвердила Нина Пластинина, отметив, что сильные радиосигналы, например, от глушителей, могут нарушить соединение Bluetooth и вызвать прерывания звука в наушниках.

Для продления срока службы наушников эксперт рекомендует регулярно очищать разъём зарядки от пыли и грязи специальной щёткой или салфеткой. Она также предупредила, что использование металлических предметов для очистки разъёма может повредить контакты и вызвать короткое замыкание.