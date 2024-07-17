В iOS 18 обнаружена новая функция в приложении «Фото»

В последних бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia была обнаружена новая функция в приложении «Фото», которая позволяет восстанавливать утерянные или поврежденные фото и видео. Об этом сообщает портал MacRumors.

После обновления в разделе «Инструменты» приложения «Фото» появится новый альбом под названием «Восстановленные». В нем можно выбрать файлы для восстановления или полного удаления с устройства. Отмечается, что для доступа к новому разделу необходимо пройти авторизацию с помощью Face ID или Touch ID.

Эта функция отличается от альбома «Недавно удаленные», так как предназначена для файлов, которые были повреждены или утеряны из-за ошибок сохранения или сбоев в сторонних приложениях. Новый альбом будет отображаться только при наличии таких фотографий или видео — если у пользователя нет поврежденных медиафайлов, он этот раздел не увидит.

В середине июля Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и других операционных систем, которые могут установить все желающие пользователи.