Коллекцию Царского Села пополнили предметы из Рафаэлевского сервиза

Коллекцию музея-заповедника «Царское Село» пополнили 22 раритетных экспоната, в том числе шесть тарелок из уникального Рафаэлевского сервиза конца XIX века, передает телеканал «МИР 24».

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Он был создан по мотивам знаменитых лоджий Рафаэля в Ватикане и стал одним из лучших произведений императорского фарфорового завода. Мастера трудились над сервизом более двух десятилетий. Начали еще при Александре III, который и был заказчиком работы, а закончили уже при Николае II.

«Рафаэлевский сервиз и до войны не был представлен. Здесь не было ни одного предмета, не смотря на то, что этот сервиз предназначался, по мысли Александра III, для Царского Села», – отметила заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по научной работе Ираида Ботт.



Теперь в коллекции Царского Села 18 предметов Рафаэлевского сервиза. Половина из них – подарок мецената. В этот раз кроме тарелок, музей получил в дар кубки с вензелями российских императриц. Новые экспонаты разместились в Третьей Антикамере Екатерининского дворца. Посетители смогут их увидеть в течение месяца.