Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине

На Сахалине запустили первый в России водородный полигон, сообщил глава региона Валерий Лимаренко. Во время церемонии открытия он подчеркнул важность этого события для развития технологий использования водорода.

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По словам Лимаренко, полигон на Сахалине станет одним из трех в России и откроет новые перспективы для применения водорода в различных отраслях, включая энергетику и транспорт.

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин подчеркнул, что запуск полигона позволит стране занять достойное место на мировой технологической карте. Он отметил важность поддержки со стороны государства для развития новых технологий с минимальным углеродным следом.

Ученые также выразили значимость открытия полигона. Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов подчеркнул, что это первый шаг к практическому применению водородных технологий, которые могут изменить энергетическую картину не только России, но и всего мира.