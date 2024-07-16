Ученые предложили уточнить, что такое планеты на самом деле

Группа астрономов из Калифорнийского университета в США и Университета Британской Колумбии в Канаде предложили пересмотреть существующие критерии статуса планет для небесных тел. Исследование опубликовано в научном издании Planetary Science Journal (PSJ).

© NASA's Goddard Space Flight Center

Согласно действующему определению, установленному в 2006 году Международным астрономическим союзом (МАС), планетами считаются миры, которые обособленно вращаются вокруг Солнца и обладают достаточной массой, чтобы его гравитация придала ему круглую форму.

Таким образом, формально планетами могут быть признаны только миры Солнечной системы, но не тысячи известных планетарных объектов, расположенных в других местах Вселенной.

Чтобы устранить неточности, команда рекомендовала изменить критерии и присваивать небесным телам планетарный статус в зависимости от их массы.

В новом определении планета — это небесное тело, которое:

• Вращается вокруг одной или нескольких звезд, коричневых карликов или звездных остатков;

• массивнее 1023 кг;

• менее массивно, чем 13 масс Юпитера (2,5 х 1028 кг).

Международный астрономический союз (МАС) пока не делал заявлений о возможных изменениях в своем официальном определении планеты.