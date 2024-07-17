Xiaomi анонсировала умный зонт с электромотором

Xiaomi представила новый умный зонт с электромотором, разработанный брендом Risetime, на своей краудфандинговой платформе Youpin.

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Этот инновационный зонт позволяет открывать и закрывать его нажатием одной кнопки всего за 2 секунды, что особенно удобно в дождливую погоду.

Зонт оснащен встроенным аккумулятором емкостью 280 мАч, который обеспечивает до 150 циклов открытия и закрытия.

Полная зарядка занимает 1.5 часа, а в режиме ожидания устройство может работать до 180 дней. Таким образом, зонт можно использовать на протяжении всего дождливого сезона без необходимости подзарядки.

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Для безопасности зонт имеет функцию автоматического закрытия при разрядке батареи, но не может быть открыт вручную до полной зарядки.

Его конструкция предусматривает реверсивное открытие и закрытие, чтобы мокрая поверхность оставалась внутри при складывании. Ручка зонта имеет степень водонепроницаемости IPX4.

Новинка также обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей с уровнем UPF50+ и изготовлена из авиационного алюминиевого сплава, что придает ей высокую прочность и устойчивость к ветру. Цена устройства составляет около $18.