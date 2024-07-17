Xiaomi анонсировала умный зонт с электромотором

Xiaomi представила новый умный зонт с электромотором, разработанный брендом Risetime, на своей краудфандинговой платформе Youpin.
Этот инновационный зонт позволяет открывать и закрывать его нажатием одной кнопки всего за 2 секунды, что особенно удобно в дождливую погоду.
Зонт оснащен встроенным аккумулятором емкостью 280 мАч, который обеспечивает до 150 циклов открытия и закрытия.
Полная зарядка занимает 1.5 часа, а в режиме ожидания устройство может работать до 180 дней. Таким образом, зонт можно использовать на протяжении всего дождливого сезона без необходимости подзарядки.
Для безопасности зонт имеет функцию автоматического закрытия при разрядке батареи, но не может быть открыт вручную до полной зарядки.
Его конструкция предусматривает реверсивное открытие и закрытие, чтобы мокрая поверхность оставалась внутри при складывании. Ручка зонта имеет степень водонепроницаемости IPX4.
Новинка также обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей с уровнем UPF50+ и изготовлена из авиационного алюминиевого сплава, что придает ей высокую прочность и устойчивость к ветру. Цена устройства составляет около $18.