К Земле подлетит огромный астероид

В 2029 году астероид размером больше Эйфелевой башни пролетит мимо Земли. Это событие ученые до недавнего времени считали предвестником катастрофического столкновения.

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Теперь исследователи надеются тщательно изучить 99942 Апофис во время его близкого сближения, чтобы усилить защиту планеты от других космических тел. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о финансировании подготовительных работ к миссии Ramses, в рамках которой к астероиду будет отправлен космический аппарат для сбора информации о его размере, форме, массе и вращении во время движения в космосе.

Миссия также прольет свет на состав и внутреннюю структуру Апофиса, а также на его орбиту и изучит, как астероид изменится, проходя на расстоянии 32 тысячи километров от Земли, примерно в одной десятой расстояния до Луны, в пятницу 13 апреля 2029 года, сообщает Guardian. Апофис пройдет ближе к Земле, чем геостационарные спутники, используемые для телевещания, GPS-навигации и прогнозирования погоды. На этом расстоянии астероид начнет взаимодействовать с Землей.

Открытия Ramses помогут ученым понять астероид и риск, который представляют такие космические камни. После своего открытия в 2004 году Апофис заставлял ученых думать, что он может столкнуться с Землей, вращаясь вокруг Солнца. В то время как НАСА исключило столкновение при приближении Апофиса к Земле в 2029 и 2036 годах, только в 2021 году эксперты заявили, что столкновение будет исключено по крайней мере в течение следующих 100 лет. Однако космические агентства не оставляют безопасность планеты на волю случая, а вместо этого изучают способы борьбы с приближающимися к Земле астероидами.

Среди таких проектов - миссия Dart НАСА, в ходе которой космический корабль был направлен на астероид Диморфос, чтобы проверить, возможно ли отклонить космический камень. Планетарная оборонительная миссия Hera ЕСА, запуск которой запланирован на этот год, будет изучать последствия этого крушения.