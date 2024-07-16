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На Восточном начался третий этап испытаний техкомплекса «Ангары»

На космодроме Восточный начался третий этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты космического назначения «Ангара». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

На Восточном начался третий этап испытаний техкомплекса «Ангары»
© РИА Новости

В настоящее время специалисты приступили к разбору «пакета» электрозаправочного макета «Ангара-НЖ», который «помещен на револьверный стенд для поэтапной отстыковки боковых блоков».

«Также в рамках третьего этапа осуществят транспортировку блоков макета на склад», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что в ходе четвертого этапа испытаний планируется провести перекладку составных частей «Ангары-НЖ» на комплект средств хранения.

В феврале госкорпорация сообщила, что на Восточном завершена сборка «пакета» тяжелой ракеты «Ангара-А5».