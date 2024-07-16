Названы 10 самых выгодных смартфонов, которые можно купить в июле

Редакция портала «Палач» составила подборку из десяти самых выгодных смартфонов, которые рекомендуются к покупке в июле 2024 года.

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Список открывает Infinix Note 30, который при цене от 11,6 тыс. руб. предлагает IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чип MediaTek Helio G99, память 8/128 ГБ, основную камеру на 64 Мп, стереодинамики от JBL и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

За ним следует Samsung Galaxy A25 стоимостью от 16 тыс. руб. Гаджет оснащен тройной камерой на 50, 8 и 2 Мп, фирменным чипом Exynos 1280, ярким AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и стереодинамиками. Среди минусов этой модели указано лишь наличие «жирных» рамок вокруг дисплея и отсутствие комплектного ЗУ.

При бюджете от 19,3 тыс. руб. можно рассмотреть покупку Samsung Galaxy A34, предлагающий защиту от воды и пыли IP67, чип Dimensity 1080, чуть более лучшие камеры по сравнению с Galaxy A25, в том числе селфи-камеру на 13 Мп с поддержкой записи видео в 4K-разрешении.

На четвертом месте оказался Poco X6 с AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью в 1200 нит. Смартфон также получил аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамики, мощный чип Snapdragon 7s Gen 2, память 8/256 ГБ и тройную камеру на 64, 8 и 2 Мп. Эта модель стоит от 22,4 тыс. руб.

За ним следует Poco X6 Pro с ценником от 26,9 тыс. руб. Он во многом похож на базовую модель, но предлагает еще более мощный процессор Dimensity 8300 Ultra, скоростную память стандарта UFS 4.0.

В топ также попали Tecno Camon 30 Pro (от 31,6 тыс. руб.), Realme GT 6T (от 37,9 тыс. руб.), Huawei P60 (от 40,3 тыс. руб.), iPhone 15 и iPhone 15 Pro стоимостью от 66,8 и 85,4 тыс. руб. соответственно.

Отмечается, что стоимость всех устройств указана на середину июля, и ценник каждого устройства может отличаться в зависимости от доступности того или иного смартфона или региона покупателя.