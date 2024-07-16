В Госдуме прокомментировали возможность блокировки YouTube

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов прокомментировал возможность блокировки YouTube.

«По YouTube… Чем дальше, тем больше мы видим, что никакие наши увещевания, мягкие методы воздействия на эту площадку не приводят к каким-то результатам», — заявил он в беседе с НСН.



По его словам, возможны различные варианты, в том числе самые жёсткие.

Ранее «Ростелеком» предупредил о технических проблемах с оборудованием Google, которые могут привести к сбоям в работе сервиса YouTube.