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Депутат Кирьянов прокомментировал возможность блокировки YouTube

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов прокомментировал возможность блокировки YouTube.

В Госдуме прокомментировали возможность блокировки YouTube
© globallookpress.com
«По YouTube… Чем дальше, тем больше мы видим, что никакие наши увещевания, мягкие методы воздействия на эту площадку не приводят к каким-то результатам», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, возможны различные варианты, в том числе самые жёсткие.

Ранее «Ростелеком» предупредил о технических проблемах с оборудованием Google, которые могут привести к сбоям в работе сервиса YouTube.

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