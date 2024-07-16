Компания Ookla назвала лидера по скорости мобильного интернета в России

По итогам исследования международной компании Ookla за первый и второй квартал текущего года, «МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России.

Компания Ookla изучила замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest. Всего за время исследования было сделано 12,75 миллиона замеров по всей стране с 1,38 миллиона устройств.

«МегаФон» подтвердил лидерство по скорости мобильного интернета в восьмой раз. В первом полугодии средняя скорость скачивания в сети оператора составила 29,65 мегабита в секунду, скорость загрузки данных — 9,46 мегабита в секунду.

Для оценки качества покрытия сетей эксперты Ookla изучили устойчивость работы сервисов операторов на каждом участке площадью пять квадратных километров на всей территории России, где есть сотовая связь. Всего было изучено более 1,3 миллиарда замеров сигналов, полученных от 2,2 миллиона уникальных устройств. По данному показателю «МегаФон» продемонстрировал лучший результат третий год подряд с начала изучения этого параметра аналитиками Ookla.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G», — рассказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.



По его словам, за минувший год темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона России.