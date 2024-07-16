В Калифорнии создали масло из углекислого газа

Калифорнийский стартап разработал технологию создания масла из углекислого газа. Такой продукт будет изготавливаться без участия животных, но по вкусу не уступит натуральному.

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Животноводство – один из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу. Эксперты заявляют, что сокращение потребления мяса и молочных продуктов позволит снизить влияние человека на окружающую среду и сдержать глобальное потепление.

Новая продукция, по словам разработчиков, будет иметь значительно меньший углеродный след. Для обычного масла он составляет 16,9 кг CO2-эквивалента на килограмм, для «усовершенствованного» – менее 0,8 г.

Известно, что жиры состоят из цепочек атомов углерода и водорода. Участники стартапа решили создать те же самые углеродные и водородные цепочки без привлечения животных или растений. Разработанный ими процесс подразумевает извлечение углекислого газа из воздуха и водорода из воды, нагревание и окисление. Это позволяет добиться разделения жирных кислот и получить жир.

Готовый продукт несколько раз представляли на дегустации с участием нескольких десятков человек. Добровольцы отмечали, что вкус масла из СО2 весьма точно соответствует настоящему. Представители стартапа отметили, что масло – не единственное, что они планируют выпустить. В разработке – синтетическое молоко, мороженое, сыр, мясо и аналоги масел тропического происхождения.

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