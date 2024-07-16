Российские ученые установили, что пещерные львы не жили в пещерах

Ученые опубликовали результаты комплексного исследования, посвященного вымершим видам хищников, которые в древности обитали на территории Сибири. Это была комплексна работа, в которой принимали участие несколько научных институтов.

Специалисты института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН совместно с коллегами из Института земной коры СО РАН и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН провели масштабную реконструкцию территории Байкало-Енисейской Сибири и выяснили, что в эпоху позднего плейстоцена пещерные львы и гиены старались держаться друг от друга подальше, что сильно отличается от уклада жизни современных львов и гиен, живущих в Африке.

«Мы соотнесли все найденные остатки пещерных львов и гиен с типом рельефа, — рассказывает старший научный сотрудник ИГМ СО РАН Дмитрий Маликов. — По карте видно, что гиены сосредоточены на участках горного ландшафта, связанного с пещерами, где они устраивали логово. Пещерный лев, несмотря на название, в пещерах не обитал — его кости находят на равнинах и в долинах рек. Мы показали, что эти два вида старались жить в разных условиях, избегая конкуренции».



По словам специалиста, это отличается от поведения современных львов и гиен в Африке, где они конкурируют, живя и охотясь в одних и тех же местах. В Байкало-Енисейской Сибири они старались избегать друг друга. Только в нескольких местах находили кости и гиен, и львов, причем львы, вероятно, были убиты и затащены в логово гиенами.

Еще один интересный результат связан с тем, что многие кости пещерного льва найдены рядом с палеолитическими стоянками.

«Мы не можем однозначно сказать, что люди убивали львов и питались ими, — объясняет Маликов. — На костях нет следов человеческой деятельности, но они попали на стоянки, значит, люди относились ко льву с интересом, возможно, он был символическим животным. Кости гиен на стоянках отсутствуют, возможно, они были табуированы или не интересовали людей».



Полевой сбор материалов проводился методами раскопок, геологического шурфирования и на участках рек, где костный материал вымывается на пляжи. Пляжный материал нуждается в точной датировке, так как не имеет четкой геологической привязки. Часть данных исследователи получили на ускорительном масс-спектрометре ЦКП УМС НГУ-ННЦ.