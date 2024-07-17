В WhatsApp появился новый раздел с избранными чатами и звонками

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали новую функцию, которая поможет пользователям быстрее находить важные контакты и группы благодаря возможности добавления чатов и звонков в избранное. Об этом сообщается в блоге компании.

Новая функция позволяет пользователям помечать важные контакты и группы, которые будут отображаться в списке чатов и на вкладке «Звонки». Это нововведение призвано упростить связь с близкими и друзьями, обеспечивая быстрый доступ к семейным групповым чатам и важным контактам.

Для добавления чатов в избранное необходимо применить фильтр «Избранное» и выбрать нужные контакты или группы, либо выделить нужные чаты долгим нажатием по ним и в дополнительном меню с иконкой из трех точек выбрать пункт «Добавить в Избранное». На вкладке «Звонки» достаточно нажать «Добавить в Избранное» и выбрать соответствующие контакты или группы.

Управление списком избранного осуществляется через меню «Настройки» — «Избранное» — «Добавить в Избранное», где пользователи могут в любой момент изменить порядок контактов и групп.

Добавить в «Избранное» можно любую группу, тогда как личные переписки можно поместить лишь если человек имеется в контактах пользователя. В противном случае появится уведомление: «Не удалось добавить в Избранное. Вы можете добавлять только свои контакты».

Нововведение уже доступно пользователям обновленных версий WhatsApp.