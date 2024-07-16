В WhatsApp можно будет создавать персонализированные чат-боты

Разработчики WhatsApp добавили в бета-версию мессенджера возможность создавать в AI Studio персонализированные чат-боты на базе искусственного интеллекта Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.15.10. Судя по опубликованному источником скриншоту, тестировщики могут попробовать AI Studio и множество персонализированных чат-ботов для любых конкретных задач.

В разделе AI Studio в мессенджере есть привычный ИИ-ассистент, а также специализированные под обучение чему-то, как, например, Луис, эксперт по MMA, Коко — любительница танцев и другие. В этом разделе пользователи могут пробовать ИИ, созданный Meta и другими пользователями. По всей видимости, WhatsApp позволит пользователям разрабатывать своих собственных чат-ботов и делиться доступом к ним с другими.

Пока что раздел AI Studio с чат-ботами доступен лишь некоторым бета-тестировщикам WhatsApp для Android. Когда нововведение заработает у всех пользователей мессенджера на других платформах и появится ли эта функция в России, пока не сообщается.