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Кикина заявила о желании полететь в космос через несколько лет

Российский космонавт, Герой России Анна Кикина заявила ТАСС, что хотела бы полететь в космос через несколько лет.

Кикина рассказала, когда снова полетит в космос
© РИА Новости
"Когда меня назначат в экипаж, когда подготовят. Через несколько лет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах второго этапа соревнований Tenzor International Cup 2024.

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между НАСА и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon.

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