Кикина рассказала, когда снова полетит в космос

Российский космонавт, Герой России Анна Кикина заявила ТАСС, что хотела бы полететь в космос через несколько лет.

"Когда меня назначат в экипаж, когда подготовят. Через несколько лет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах второго этапа соревнований Tenzor International Cup 2024.



Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между НАСА и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon.