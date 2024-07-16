Искусственный интеллект научили прогнозировать засухи на год вперед

Исследователи из Сколтеха и Сбера предложили модели долгосрочного прогнозирования засух по климатическим данным при помощи технологий искусственного интеллекта, которые помогут в планировании деятельности сельхозпредприятий, страховщиков и банков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбера.

Результаты исследований также опубликованы в научном журнале первого квартиля Environmental Modelling & Software, препринт доступен в онлайн-библиотеке arXiv.

Согласно материалам, модель способна делать средне- и долгосрочные прогнозы засух на период от нескольких месяцев до года. Решение основано на использовании пространственно-временных нейронных сетей и доступных ежемесячных климатических данных и объединяет современные нейросетевые подходы с классическими методами.

Предполагается, что оно поможет сельскохозяйственным предприятиям в планировании своей деятельности, а страховщикам и банкам в оценке соответствующих рисков и уточнения кредитных рейтингов корпоративных заемщиков.

Модели протестировали по пяти регионам, расположенным на разных континентах и в разных климатических зонах, в частности в Польше, штате Миссури в США, штате Гояс, штате Мадхья-Прадеш и северной части Казахстана.

Актуальность проблемы

По словам ученых, проблема качественного прогнозирования засух до сих пор не решена из-за высокой роли случайности, поэтому новая модель как никогда актуальна. При этом такие прогнозы имеют первостепенное значение для многих регионов России.

"Моделирование этого природного явления достаточно сложно, ввиду необходимости учета различных факторов, в том числе и глобального потепления. Наши модели позволяют строить качественные прогнозы засухи на год вперед", - отметил старший инженер-исследователь Центра прикладного ИИ Сколтеха Александр Марусов.



Результаты исследования также будут применяться Сбером в системе управления рисками.