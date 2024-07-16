Российские ученые нашли способ получить биотопливо из соломы

Ученые из Казанского государственного аграрного университета предложили использовать солому для производства биотоплива. Это сырье является широко доступным и недорогим. Новая технология позволит не только снизить зависимость от ископаемого топлива, но и решить проблему с утилизацией сельскохозяйственных отходов, сообщает РИА «Новости».

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Главным фактором, влияющим на эффективность технологии, стала оптимизация процесса предварительной обработки соломы. На сегодняшний день не существует универсальной технологии, пояснил старший преподаватель кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ Ильнур Гайфуллин.

При обработке создаются особые условия, при которых штаммы-потребители водорода подавляются, а штаммы-продуценты – стимулируются. Однако даже при соблюдении требований «потребители» могут выживать, а продуценты – напротив, подавляться.

Российские ученые намерены усовершенствовать технологию и оптимизировать процессы предварительной обработки, чтобы повысить эффективность выработки биоводорода. Это один из самых перспективных источников экологически чистого сырья.

Ранее российские ученые нашли способ получать биотопливо из свалочного газа. Технология подразумевает применение водорослей.