Роскосмос создал образец спецтранспорта для связи с экипажем во время посадки

Ярославский радиозавод (входит в холдинг "Российские космические системы" Роскосмоса) изготовил опытный образец спецтранспорта, предназначенного для связи экипажа корабля во время посадки и поисково-спасательной группы. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Ярославский радиозавод (входит в холдинг РКС Роскосмоса) изготовил и передал ЦЭНКИ опытный образец спецтранспорта для работы в районах приземления. Он входит в комплект средств, предназначенных для приема, прослушивания и записи речевых переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также видеофиксации спуска и посадки возвращаемого аппарата", - говорится в распространенном сообщении.



Отмечается, что комплекс спроектирован на базе шасси "Камаз" повышенной проходимости и оборудован двумя полноценными рабочими местами для персонала.