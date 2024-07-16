В устройствах российского бренда обнаружено вредоносное ПО

Речь идёт о кнопочных телефонах Digma, которые сейчас занимают почти 6% рынка.

По данным источника газеты «Коммерсантъ», эти устройства подвергались кибератаке через заранее установленную уязвимость, которая позволяет управлять телефоном через интернет: отправлять СМС, фильтровать входящие сообщения и так далее. Такой тип уязвимости называют бэкдорами.

Вредоносные функции внедрены, чтобы использовать номер телефона владельца.

В самой компании Digma подтвердили, что фиксируют аномалии в работе прошивки телефонов, однако наличия уязвимости не подтверждают, отмечает издание.