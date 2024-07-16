Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого замедления WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) в России нет. Lenta.ru

«Нет, мне [об этом ничего] неизвестно. Откуда информация, что мы здесь замедляем? Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой, но никакого замедления нет», — сказал Песков. Ura.Ru

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что замедление работы WhatsApp уже происходит в некоторых отдельных регионах России. Это происходит только в том случае, если регулятор видит в этом необходимость. Вечерняя Москва