В Китае расшифровали геном древнекитайского чиновника

Археологи из КНР совместно с биологами смогли получить полный геном высокопоставленного наследственного китайского чиновника, который жил в 503–572 годах н.э. в период Южной и Северной династии.

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Результаты исследований были опубликованы в издании Journal of Genetics and Genomics.

Звали этого человека Гао Бинь, а его род поколениями занимал высокие государственные посты. Его останки археологи обнаружили еще в 2007 году. Анализ ДНК показал, что этнически он никак не был связан с жителями Кореи и Монголии. Это говорит о закрытости и консервативности данной семьи, члены которой вступали в браки только с равными себе по статусу китайцами.