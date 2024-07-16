Появилась реконструкция внешности одной из древнеегипетских мумий

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, который профессионально занимается реконструированием внешности людей, умерших многие сотни лет назад, завершил очередной свой проект. Им стала древнеегипетская мумия «Позолоченной дамы», жившей около 1500 лет назад.

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Такое имя она получила из-за своего золотого головного убора. Но вот имя ее неизвестно – на саркофаге не сохранилось такой надписи. Ее останки находятся в Чикаго в Музее Филда. Свою реконструкцию он провел на основе данных томограммы, которая была сделана мумии еще в 2011 году.

Еще тогда стало ясно, что при жизни у женщины были вьющиеся волосы и стала понятна в общих чертах форма лица, но только теперь реконструкция приобрела законченный вид.