Появилась реконструкция внешности одной из древнеегипетских мумий
Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, который профессионально занимается реконструированием внешности людей, умерших многие сотни лет назад, завершил очередной свой проект. Им стала древнеегипетская мумия «Позолоченной дамы», жившей около 1500 лет назад.
Такое имя она получила из-за своего золотого головного убора. Но вот имя ее неизвестно – на саркофаге не сохранилось такой надписи. Ее останки находятся в Чикаго в Музее Филда. Свою реконструкцию он провел на основе данных томограммы, которая была сделана мумии еще в 2011 году.
Еще тогда стало ясно, что при жизни у женщины были вьющиеся волосы и стала понятна в общих чертах форма лица, но только теперь реконструкция приобрела законченный вид.