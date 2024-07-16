Раскрыт секрет уникальности карельской березы

Институт леса Карельского научного центра РАН совместно с исследователями из Петербурга выяснили, что придает карельской березе ее уникальный «мраморный узор». Этой информацией даже поделился глава региона Денис Парфенчиков.

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Известно, что данный узор появляется у дерева примерно на 8-15 году жизни, но у других берез, которые выросли из семян с этого дерева, такого узора может и не быть, ученые предполагали, что причина не в наследственности, а во внешних факторах.

В качестве главных причин долгое время рассматривались вирусы и особенности климата, но в итоге был выявлен маркер генов, который и дает дереву такой узор.