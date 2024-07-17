Споры бактерий могут выдержать падение из космоса на Землю

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза выяснили, что споры бактерий способны выдержать падение из космоса на Землю, что может негативно повлиять на биосферу нашей планеты.
Исследователи смоделировали аэродинамический нагрев спор бактерий в верхней атмосфере. Их расчеты показали, что как земные, так и гипотетические внеземные бактерии могут выдержать нагрев при входе в атмосферу Земли, отметили в пресс-службе.
По данным университета, загрязнение космического пространства микроскопическими продуктами техногенной деятельности представляет угрозу не только для космических аппаратов, но и для экологии Земли. Мелкие частицы могут сохранять свои свойства при входе в плотные слои атмосферы и достигать земной поверхности.
Эксперимент «Биориск», проведенный на МКС, показал, что некоторые земные бактерии могут выжить в открытом космосе более 1,5 лет, приобретая новые свойства.