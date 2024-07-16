Появились фото смартфона HMD Global с дизайном легендарной Nokia Lumia

Компания HMD Global готовится представить свой новый смартфон — HMD Skyline.

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Дизайн устройства явно вдохновлен легендарной Nokia Lumia 920. Недавно в сети появились качественные фотографии новинки благодаря утечке от бельгийского ретейлера.

HMD Skyline отличается прямоугольными формами и заметными рамками, что напоминает фирменный стиль Lumia. На задней панели расположены три камеры и светодиодная вспышка. Смартфон будет доступен в розовом и черном цветах.

Ожидается, что смартфон получит OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, обеспечивающий достойную производительность для среднего сегмента.

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Основная камера смартфона будет иметь разрешение 108 Мп, дополненная ультрашироким объективом и макро- или датчиком глубины. Фронтальная камера получит 32 Мп для качественных селфи.

HMD Skyline также оснастят аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. При этом устройство получит защиту от пыли и воды по стандарту IP67, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.

Работать HMD Skyline будет на Android 14.

Цена новинки составит около €520 за версию 8/256 ГБ. Анонс девайса ожидается уже в июле.