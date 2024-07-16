Появились фото смартфона HMD Global с дизайном легендарной Nokia Lumia

Опубликованы качественные фото смартфона HMD Global с дизайном легендарной Nokia Lumia
Компания HMD Global готовится представить свой новый смартфон — HMD Skyline.
Дизайн устройства явно вдохновлен легендарной Nokia Lumia 920. Недавно в сети появились качественные фотографии новинки благодаря утечке от бельгийского ретейлера.
HMD Skyline отличается прямоугольными формами и заметными рамками, что напоминает фирменный стиль Lumia. На задней панели расположены три камеры и светодиодная вспышка. Смартфон будет доступен в розовом и черном цветах.
Ожидается, что смартфон получит OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, обеспечивающий достойную производительность для среднего сегмента.
Основная камера смартфона будет иметь разрешение 108 Мп, дополненная ультрашироким объективом и макро- или датчиком глубины. Фронтальная камера получит 32 Мп для качественных селфи.
HMD Skyline также оснастят аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. При этом устройство получит защиту от пыли и воды по стандарту IP67, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.
Работать HMD Skyline будет на Android 14.
Цена новинки составит около €520 за версию 8/256 ГБ. Анонс девайса ожидается уже в июле.