Кого Apple предупреждает о хакерском преследовании

Apple уведомляет часть пользователей о хакерском преследовании в индивидуальном порядке
Apple наряду с Google уже некоторое время регулярно уведомляет отдельных пользователей о том, что они являются реальной или потенциальной целью профессиональных злоумышленников. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» Геннадий Сазонов.
По словам Сазонова, обычно получателями таких уведомлений становятся журналисты, политические и общественные активисты и дипломаты. Эксперт заявил, что они периодически становятся целями шпионских хакерских атак, но при этом являются плохо защищенными группами пользователей. Последнее и заставляет Apple предупреждать их о потенциальных угрозах.
«Инициатива проактивного уведомления сама по себе является полезной. На черном рынке вредоносные программы для взлома устройств Apple стоят очень дорого, иногда - более миллиона долларов. Обычно их используют группировки с доступом к обширным ресурсам, действующие в интересах государств. Заражение иногда даже не требует никаких действий со стороны пользователя, обнаружить такие атаки самостоятельно практически невозможно», – сказал эксперт.
Если пользователь получил подобное уведомление от Apple, игнорировать его, утверждает Сазонов, не стоит. Лучшее, что в таком случае может сделать человек, следовать инструкциям, которые дает компания. Нелишним также будет хотя бы временно включить режим блокировки, который на устройствах iOS серьезно затрудняет даже самые сложные атаки.
«В целом, всем пользователям стоит выполнять базовые процедуры цифровой гигиены. То есть использовать сложные пароли, не открывать ссылки от незнакомых отправителей, использовать многофакторную аутентификацию и регулярно устанавливать обновления безопасности. В свою очередь разработчики ОС должны как можно оперативнее реагировать на появление новых мобильных вредоносов и уязвимостей нулевого дня в своих платформах, устраняя их», – заключил специалист.