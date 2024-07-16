Кого Apple предупреждает о хакерском преследовании

Apple наряду с Google уже некоторое время регулярно уведомляет отдельных пользователей о том, что они являются реальной или потенциальной целью профессиональных злоумышленников. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» Геннадий Сазонов.

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По словам Сазонова, обычно получателями таких уведомлений становятся журналисты, политические и общественные активисты и дипломаты. Эксперт заявил, что они периодически становятся целями шпионских хакерских атак, но при этом являются плохо защищенными группами пользователей. Последнее и заставляет Apple предупреждать их о потенциальных угрозах.

«Инициатива проактивного уведомления сама по себе является полезной. На черном рынке вредоносные программы для взлома устройств Apple стоят очень дорого, иногда - более миллиона долларов. Обычно их используют группировки с доступом к обширным ресурсам, действующие в интересах государств. Заражение иногда даже не требует никаких действий со стороны пользователя, обнаружить такие атаки самостоятельно практически невозможно», – сказал эксперт.



Если пользователь получил подобное уведомление от Apple, игнорировать его, утверждает Сазонов, не стоит. Лучшее, что в таком случае может сделать человек, следовать инструкциям, которые дает компания. Нелишним также будет хотя бы временно включить режим блокировки, который на устройствах iOS серьезно затрудняет даже самые сложные атаки.