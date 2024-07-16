Google и Microsoft потребляют энергии больше, чем целые страны

Google и Microsoft в 2023 году потребили по 24 ТВт·ч электроэнергии, что больше, чем потребление целых стран, таких как Исландия, Гана и Тунис.

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Эти данные привлекли внимание из-за значительного воздействия на окружающую среду. Несмотря на это, компании также генерируют огромные доходы: Google в 2023 году заработала $305.6 млрд, а Microsoft — $211.9 млрд.

Основная часть потребляемой энергии идет на работу дата-центров, которые обеспечивают работу множества онлайн-сервисов.

Несмотря на огромное энергопотребление, обе компании активно инвестируют в возобновляемые источники энергии.

Google уже стала углеродно-нейтральной в 2007 году и планирует полностью перейти на безуглеродную энергию к 2030 году.

Microsoft стремится к углеродной нейтральности и также к 2030 году планирует достигнуть этого статуса, инвестируя в проекты по возобновляемым источникам энергии в 21 стране.