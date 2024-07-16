В недорогом смартфоне CMF Phone 1 нашли неожиданную функцию

CMF Phone 1, привлекший внимание как бюджетный Android-смартфон, оказался обладателем неожиданной функции – его сенсор глубины способен «видеть» сквозь объекты.

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Пользователи обнаружили это, используя стороннее приложение, поскольку стандартное приложение камеры не предоставляет доступ к этой функции.

Вскоре после этого компания Nothing подтвердила ее наличие и объявила о скором отключении из-за возможных проблем с конфиденциальностью.

Напомним, что доступной цены на CMF Phone 1 удалось достичь в том числе за счет использования основного 50-мегапиксельного сенсора и скрытого сенсора глубины.

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Один из пользователей, исследуя возможности телефона, нашел способ активировать этот сенсор в режиме разработчика. Он обнаружил, что сенсор глубины может отображать внутренние структуры объектов, таких как пульты дистанционного управления, через их корпуса.

Некоторые пользователи выразили разочарование в связи с решением CMF избавиться от столь необычной функции, но компания настаивает на необходимости обеспечить безопасность и конфиденциальность данных пользователей.