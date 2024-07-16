Пассажиры поездов и самолетов в РФ получат доступ к сверхбыстрому интернету

Государство намерено упростить спутниковый доступ к интернету для пассажиров поездов и самолетов. Об этом пишут «Известия».

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Упрощение доступа может стать темой для обсуждения в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) уже в конце июля, в рамках заседания.

Речь идет о подключении транспорта к так называемым негеостанционарным системам спутниковой связи. Они способны обеспечивать высокоскоростной интернет там, где зачастую его просто нет.

Таким образом, доступ к спутниковому интернету смогут себе позволить транспортные компании, они в свою очередь будут обеспечивать пассажиров бесперебойным доступом к сети.

О том, что Россия развивает свою спутниковую группировку с целью расширения доступа в интернет недавно заявлял президент России Владимир Путин.