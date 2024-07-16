Стоит ли покупать Windows-ноутбук на Snapdragon X Elite вместо MacBook Air M1

На YouTube-канале Rozetked выяснили, какие характеристики у нового ноутбука на базе Snapdragon X Elite и как он себя показывает в работе.

В комплекте с ноутбуком Surface Laptop 7 нет ничего, кроме фирменной зарядки Surface Connect. Причём у неё сразу было два минуса. Во-первых, у неё нет порта USB-C, во-вторых, блок питания на 39 Вт, хотя компьютер поддерживает максимум на 65 Вт.

Внешне Surface Laptop 7 похож на MacBook Air на базе M1. Но Surface толще и легче, чем MacBook.

Работает ноутбук на Snapdragon X Elite версии X1E-80−100. Результаты в тестах вы можете увидеть ниже. В целом Laptop 7 был лучше, чем MacBook Air M1. Но это лишь в бенчмарках. Экспорт 100 фото в Lightroom у Air 13″ занял 1 минуту 7 секунд, у Laptop 7 — 1 минуту 14 секунд, открытие 100 файлов в Photoshop — 1 минуту 17 секунд и 2 минуты 2 секунды соответственно, рендер 4К-проекта в DaVinci занял 46 и 49 минут соответственно.

© Rozetked

© Rozetked

© Rozetked

© Rozetked

© Rozetked

В играх результаты у Laptop 7 ниже, чем у MacBook, или примерно такие же. Нагрев же весьма ощутимый у ноутбуке на Snapdragon X Elite.

По автономности при воспроизведении YouTube победителем оказался Laptop 7: 15 часов против 11 часов. А вот в стресс-тесте всё наоборот: MacBook был почти в два раза лучше.

Вывод

В бенчмарках ноутбук на Snapdragon X Elite показывает себя лучше, чем MacBook Air M1, а вот в реальности всё наоборот. Он всё равно медленнее, чем 4-летний MacBook, по многим задачам. Да, у модели с Windows лучше экран, но стоит она неоправданно дорого: 150 тысяч рублей против 70 тысяч рублей у MacBook.