Как сделать нумерацию страниц в Microsoft Word и Word Online

При написании курсовых, дипломных и других многостраничных работ в Microsoft Word обычно требуется пронумеровать страницы.

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Стандартно нумерация страниц начинается с первой страницы, но учебные заведения нередко требуют, чтобы на титульной странице не было цифры. «Лента.ру» рассказывает, как правильно это сделать, а также как изменить формат нумерации в документе.

Как пронумеровать все страницы

Нумерация страниц позволяет создать оглавление и быстрее найти нужную страницу в объемных документах.

В Microsoft Word

Чтобы открыть меню, в котором можно задать нумерацию, дважды кликните по колонтитулу — пространству в самом верху (там находится верхний колонтитул) или или в самом низу (где расположен нижний колонтитул) страницы. Либо нажмите кнопку «Вставка» и выберите раздел «Колонтитулы». Затем откройте вкладку «Номер страницы», которая расположена вверху справа.

Там можно выбрать, где именно будет располагаться номер страницы. Microsoft Word предлагает четыре варианта размещения: вверху, внизу, на полях или текущее положение. При этом каждый из них предлагает еще большое количество вариантов внешнего вида и расположения самих номеров. Например, можно сделать так, чтобы номер появился слева, справа или по центру верхнего или нижнего колонтитула, а также выбрать, как именно он будет выглядеть: обычный, крупный, курсивом, в кружке или прямоугольнике и так далее.

После выбора нужного варианта нумерации каждый лист документа будет пронумерован. Чтобы завершить настройку и сохранить внесенные изменения необходимо закрыть окно колонтитулов. После этого нумерация будет появляться автоматически на каждой новой странице.

В Word Online

Этой версией ворда пользуются многие, так как часто сохранять и редактировать документы удобнее в онлайн-формате. Особенно, если нужно дать доступ к просмотру или редактированию другим.

Работа в онлайн-версии не сильно отличается от работы в стандартном приложении, но разница все же есть. Например, двойной клик по колонтитулу не откроет меню автоматической нумерации, но позволит перейти к нему через кнопку «Параметры» или написать там что-то самостоятельно. Чтобы пронумеровать все страницы:

Откройте нужный документ и нажмите вкладку «Вставка». Откройте «Номер страницы». Выберите нужное вам расположение нумерации. Такого большого количества вариантов, как в приложении, в онлайн-версии нет — номер появится вверху или внизу страницы с правой стороны. Для выхода нажмите нажмите Esc — настройки сохранятся автоматически.

Нумерация со второй страницы

При написании многих курсовых и дипломных работ часто требуется сделать нумерацию страниц без титульного листа. При этом в зависимости от требований конкретного учебного заведения, нумерация на следующей странице должна начинаться либо с 1, либо с 2. Рассказываем, как убрать номер с первой страницы документа.

В Microsoft Word

Пронумеруйте страницы в соответствии с инструкцией выше. В верхнем меню справа поставьте галочку возле пункта «Особый колонтитул для первой страницы». Кликните на кнопку «Закрыть окно колонтитулов».

Тогда в вашем документе на титульном листе не будет цифры, но первой цифрой будет 2. Чтобы нумерация второй страницы начиналась с единицы:

Откройте документ и в верхнем меню откройте на раздел «Вставка». Откройте раздел «Номер страницы» и выберите «Формат номеров страниц». В открывшемся меню найдите раздел «Нумерация страниц» Выберете опцию «Начать с:» и поставьте цифру 0 вместо 1.

В результате номера на первой странице не будет, а на втором листе начнется нумерация с единицы

В Word Online

Пронумеруйте страницы по инструкции выше. Кликните два раза по колонтитулу с нумерацией. Нажмите на «Параметры» и перейдите на вкладку «Номера страниц». Уберите галочку «Показывать на первой странице». В разделе «Нумерация» установите начальное значение на 0. Нажмите «Применить».

Автоматическая нумерация начнется с цифры 1 на второй странице. Если вам нужно, чтобы первой цифрой была 2, проигнорируйте пятый шаг в инструкции выше.

Нумерация с третьей страницы

В Microsoft Word

Пронумеруйте весь документ по инструкции. Перейдите к концу первого листа документа и откройте раздел «Макет». Выберите «Разрывы» и нажмите на вкладку «Следующая страница». Повторите второй и третий пункты со следующей страницей. Если, например, нумерация с цифры 1 должна начаться с четвертой страницы, все действия нужно сделать и на третьей странице. После этого на панели задач наверху вновь откройте «Вставку». Откройте «Номер страницы» и «Формат номеров страниц». В открывшемся окне в разделе «Начать с…» вместо цифр 1 или 2 выберите 0 и нажмите «Ок». Чтобы убрать нули с первых страниц, на каждой из них дважды кликните мышкой по номеру и поставьте галочку «Особый колонтитул для первой страницы».

В Word Online

Откройте нужный документ и наведите курсор на конец текста на второй странице. Откройте раздел «Вставка». Нажмите на «Разрыв» и во всплывающем окне выберите «Разрыв раздела (следующая страница»). Добавьте нумерацию для нужного раздела по инструкции для Word Online. Если цифры появились на первых страницах, удалите их. Чтобы нумерация на третьей странице начиналась с цифры 3, а не с 1, в поле «Нумерация» поставьте цифру 3.

Как сделать нумерацию страниц типа «Страница X из Y»

Такая нумерация страниц покажет пользователю, на какой странице из общего их числа он сейчас находится. Чтобы пронумеровать так документ в Microsoft Word:

Откройте раздел «Вставка». Кликните на «Номер страницы» и выберите нужное расположение нумерации. Слева появится всплывающее окно с различными вариантами нумерации. Прокрутите бегунок до конца вниз и найдите подраздел «Страница X из Y». Выберите нужный вам вариант и нажмите на него: нумерация страниц в документе автоматически изменится.

В Word Online посмотреть общее количество страниц можно, нажав комбинацию Ctrl + Shift + C.

Как изменить формат нумерации

В Microsoft Word можно пронумеровать страницы не только арабскими, но и римскими цифрами, а также латинскими буквами. Для этого: