Samsung создает свою версию шлема смешанной реальности Apple Vision Pro

Производитель техники Samsung разрабатывает гарнитуру смешанной реальности, способную конкурировать с AR-шлемом Vision Pro от Apple. Об этом пишет авторитетное издание Business Insider со ссылкой на собственные источники.

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Новое устройство получит название Samsung Moohan и, судя по всему, будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon XR2 Gen2+. Характеристики и другие подробности о предстоящем гаджете пока не сообщаются.

Отмечается, что версия для разработчиков будет доступна уже в октябре, а потребители смогут опробовать AR-шлем Samsung Moohan в начале 2025 года. Предполагается, что стоимость устройства окажется значительно ниже, чем Vision Pro — Apple просит за свой гаджет $ 3,5 тыс.