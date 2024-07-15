Ученые РАН нашли способ избавить города от тополиного пуха

Ученые из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН и МФТИ разработали тест-систему для определения пола тополей по ДНК. Этот метод позволяет точно и экономически эффективно отбирать для посадки мужские деревья, которые не образуют пух.

© Ferra.ru

Тополи — двудомные растения, и лишь с возрастом становится видно, к какому полу они принадлежат. Ранее считалось, что мужские тополи могут менять пол в городских условиях, но исследования показали, что основная проблема связана с ошибочным выбором саженцев.

Новая тест-система основана на высокопроизводительном секвенировании ДНК и уже применяется для отбора и высадки мужских растений, что должно значительно снизить количество тополиного пуха в городах.

Тополи играют важную роль в озеленении городов благодаря своей высокой скорости роста и эффективной фильтрации воздуха от тяжелых металлов.