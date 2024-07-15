Пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе сервисов Xiaomi

Пользователи гаджетов Xiaomi жалуются, что уже несколько дней им не удается получить доступ к технике и приложению Mi Home, которое позволяет связывать между собой все устройства производителя, такие как камеры видеонаблюдения, чайники, пылесосы и другие, сообщает Telegram-канал SHOT Проверка. Россияне говорят, что даже стабильное подключение может внезапно оборваться, заставляя приложение завершить работу.

Некоторые пользователи также говорят о проблемах с самим смартфоном, который постоянно перезагружается, что мешает совершать звонки. Большинство жалоб на сбои поступили из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также из Саратовской, Новгородской и Нижегородской областей.

2 июля технический сбой произошел в Telegram. Пользователи мессенджера жаловались, что сообщения долго грузятся. Причины, по которым произошли неполадки, неизвестны.

Ранее пользователи сервиса для размещения объявлений «Авито» пожаловались на сбои в его работе. Число жалоб составило более двух тысяч. Больше всего жалоб на сбои в «Авито» зафиксировали в Москве (35%), Санкт-Петербурге (13%) и Краснодарском крае (6%). При входе в приложение отмечается, что сервис сейчас временно недоступен.