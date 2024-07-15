Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать российские YouTube-аккаунты

Роскомнадзор обратился к гендиректору Google LLC Сундару Пичаи с требованием разблокировать более 200 российских YouTube-аккаунтов.

© Ferra.ru

По данным Mash, ведомство направило в Google официальное письмо с доказательствами блокировки этих аккаунтов за последние четыре года.

В письме перечислены наиболее значимые аккаунты и выражена настоятельная просьба о снятии блокировок.

Роскомнадзор подтвердил отправку письма, подчеркивая, что требование направлено на соблюдение российского законодательства о свободном доступе к информации.

Ведомство считает, что действия Google противоречат принципам свободного распространения информации и свободы выражения мнений.

Напомним, что ранее сообщалось, что скорость работы YouTube в России ухудшилась из-за сверхзагрузки оборудования Google, которое не обновлялось последние 2.5 года. Это связано с ростом числа пользователей и объема трафика.