Huawei построила в Шанхае научно-исследовательский центр из 8 районов

Китайская компания Huawei завершила реализацию своего шанхайского проекта Qingpu. В рамках этого проекта был создан новый исследовательский комплекс Huawei Lianqiu Lake R&D Center, который расположен в Шанхае.

Объём инвестиций в проект составил около $1,4 млрд. В общей сложности в этом комплексе будут работать 35 тыс. учёных и инженеров Huawei.

В новом исследовательском центре Huawei сосредоточит усилия на разработке передовых технологий в разных сферах. Здесь будет осуществляться разработка чипов HiSilicon, технологий в сфере 5G и 6G, смартфонов Huawei, автомобилей и технологий в области цифровой энергетики. Весь комплекс разделён на восемь отдельных районов, между которыми проложены дороги, а позднее будут курсировать поезда, появятся надземные эстакады.

Реализация проекта Qingpu началась в сентябре 2021 года.

Этот масштабный проект также демонстрирует стремление Huawei вкладывать существенные средства в разработку технологий будущего. Научно-исследовательский центр Lianqiu Lake настолько велик, что его площадь значительно превышает размеры Apple Park и кампуса Microsoft Redmond вместе взятых. К тому же компания стремится привлечь как можно больше талантливых ученых со всего мира, пишет 3dnews.ru.

Как сообщалось ранее, США обвинили Huawei в тайном финансировании американских научных исследований.