В созвездии Ворона нашли галактику с малой массой

Астрономы открыли новую галактику в созвездии Ворона. Она получила название Corvus A. Ученые заявили, что галактика имеет небольшую массу, богата газом и изолирована.

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Corvus A удалось обнаружить с помощью спектроскопического прибора темной энергии (DESI). Впоследствии астрономы провели дополнительные наблюдения с использование современных телескопов и раскрыли ее ранее неизвестные свойства.

Наблюдения показали, что звездное тело Corvus A имеет неправильную структуру. Ярко выделяется область молодых голубых звезд на восточной стороне.

Радиус галактики оценили в 834 световых года. Она содержит множество молодых звезд, возраст которых не превышает 200 миллионов лет. Расстояние до Corvus A, по предварительным оценкам, составляет около 11,3 миллионов световых лет. Интересно, что в радиусе 3,3 млн световых лет от нее нет других галактик, так что она находится в изолированном положении.

Астрономы подчеркнули, что Corvus A расположена сравнительно близко, что делает ее удобным объектом для последующих исследований, сообщает arXiv.

Ранее сообщалось, что у галактик есть «сердца» и «легкие». Они помогают галактикам сдерживать рост и продлевать свое существование.