Китай перенес запуск миссии по отклонению орбиты астероида

Китай перенес запуск миссии, предполагающей демонстрацию возможностей по отклонению орбиты астероида. Об этом сообщает SpaceNews.

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Изначально запуск миссии был запланирован на 2025 год. Теперь он перенесен на 2027-й. Как заявил на 45-й Научной ассамблее Комитета по космическим исследованиям чиновник Ли Минтао из Национального центра космических наук Китайской академии наук, у миссии будет новая цель — астероид 2015 XF261, а не небесное тело 2019 VL, как планировалось ранее. У обоих астероидов примерно равные диаметры — около 30 метров.

В ходе миссии предполагается запуск двух космических аппаратов. Один из них столкнется с астероидом, тем самым изменив его траекторию, тогда как другой будет осуществлять наблюдение за происходящим. Если миссия будет запущена в 2027 году, то к астероиду она прибудет в начале 2029-го. Столкновение с астероидом ожидается в апреле того же года, когда 2015 XF261 будет находиться на расстоянии около 7 миллионов километров от Земли.

В ноябре 2021 года в интересах НАСА с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в штате Калифорния была запущена ракета Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART), который в сентябре 2022-го столкнулся с астероидом Дидим B, тем самым изменив траекторию его движения.