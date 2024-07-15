Эксперты оценили готовность блогеров уходить с YouTube

Проблемы с работой YouTube, о которых на прошлой неделе россиян предупредила компания «Ростелеком», могут вынудить некоторых российских видеоблогеров перейти на отечественные видеохостинги. Однако такая миграция может обернуться для контентмейкеров большими финансовыми издержками. Об этом со ссылкой на маркетологов сообщает «Деловой Петербург».

Замедление YouTube может серьезно повлиять на работу российских ютуберов, которые имеют обязательства перед компаниями за их рекламные интеграции. Основной площадкой для миграции сейчас является Rutube, говорит основательница маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская. Многим блогерам придется пересмотреть свои рекламные контракты, так как некоторые рекламодатели могут потребовать неустойки или вернуть деньги.

Несмотря на трудности в продвижении на иностранных площадках, многие блогеры продолжают производить контент для них, пока там остается аудитория. Маркетолог Максим Оганов считает наиболее вероятной альтернативой VK и «VK Видео», а также «Яндекс.Дзен», Telegram и RuTube. Блогеры могут договориться с рекламодателями о переносе интеграций на другие платформы или создавать кросс-платформенные кампании.