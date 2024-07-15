В Мексике найден таинственный объект майя

Исследователи нашли таинственный объект под землей в Кампече в Мексике во время раскопок площади майя для игры в мяч. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил специалист Института антропологических и пространственных исследований в Словении и руководителя археологических работ Иван Шпрайц.

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По словам специалиста, ученые нашли части более раннего здания с узорчатыми стенами. Форма и предназначение строения пока неизвестны. Однако Шпрайц считает, что это имело важное культурное значения для представителей майя.

Обычно на площадках для игр находились крупные поселения, которые представляли собой религиозные и политические центры. Исследователи считают, что здание было построено в период 200–600 лет до нашей эры. С помощью импульсов специалисты смогли восстановить примерную карту местности, пишет Moi-portal.ru.