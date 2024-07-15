Российские инженеры придумали ИИ для написания музыки

Пермская компания «Дабл Ю Экспо» разработала уникальную технологию на основе нейронных сетей, которая позволяет создавать музыку в современных жанрах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Дабл Ю Экспо».

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Для создания этой технологии инженеры использовали языки программирования Python и библиотеки машинного обучения TensorFlow и PyTorch. База данных для обучения нейронной сети была составлена из тысяч популярных музыкальных произведений, а также уникального массива диалогов сервисных роботов, собранных в ходе их общения с людьми по всему миру.

Это уже не первый опыт «Дабл Ю Экспо» в области создания инновационных технологий. Ранее компания презентовала человекоподобного робота Арди на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Робот демонстрировал свои способности к разговору, читал стихи и исполнял песни, знакомил посетителей с достопримечательностями Пермского края.

Компания «Дабл Ю Экспо» была зарегистрирована в Перми 22 августа 2022 года. Единственным учредителем компании является председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков. Основным видом деятельности «Дабл Ю Экспо» является организация конференций и выставок.