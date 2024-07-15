Смарт-часы научились использовать для проверки эффективности лекарств

Британские ученые из Бирмингемского университета успешно использовали умные часы и браслеты для мониторинга действия лекарств от аритмии на организм участников клинических испытаний. Этот метод подтвердил схожую эффективность и безопасность двух популярных препаратов от аритмии – дигоксина и бета-блокаторов. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно заявлению профессора Дипака Котеча, частота развития аритмии и сердечной недостаточности может удвоиться в ближайшие несколько десятилетий, что создаст проблемы для пациентов и значительно увеличит расходы на здравоохранение. Однако системы искусственного интеллекта и носимая электроника могут улучшить качество ухода за пациентами.

Клиническое исследование RATE-AF было направлено на изучение долгосрочных последствий приема двух препаратов от мерцательной аритмии. Для этого исследователям требовались долгосрочные наблюдения за изменениями в работе сердца, которые были трудно и дорого получить в лабораторных условиях. Поэтому они использовали специальные браслеты, которые отслеживали сердечные ритмы у 50 пожилых участников RATE-AF и периодически передавали данные медикам через смартфоны.

Наблюдения за работой сердца проводились в течение 20 недель, что позволило исследователям полностью изучить влияние бета-блокаторов и дигоксина на сердечные ритмы. Была разработана специальная система ИИ, которая сравнивала собранные браслетами данные и отслеживала все случаи нарушения сердечного ритма.

Расчеты, проведенные с помощью нейросети, показали, что оба типа лекарств влияют на сердечный ритм одинаково как в состоянии покоя, так и при длительных физических нагрузках. Это позволяет использовать их в клинической практике без разницы. Такой же подход можно применять для измерения эффективности многих других лекарств от болезней сердечно-сосудистой системы, что позволит выбрать наиболее эффективный вариант терапии для пациентов с разными нарушениями работы сердца.