На Кавказе нашли ритуальный круглый стол с кухней возрастом 3500 лет

В древнем городище Таватепе на территории Азербайджана археологи сделали удивительную находку – стол, служивший кухней для кочевников в позднем бронзовом веке. Ученые посчитали, что стол являлся местом для проведения различных ритуалов.

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Находку обнаружили у границ Армении, Грузии и Азербайджана, она представляет собой концентрические круги, высеченные в камне, в центральной зоне находилась кухня и ритуальный стол, также найдена и керамическая посуда. Открытие сделали доктор философии по истории Бахтияр Джалилов (Национальная академия наук Азербайджана) и профессор Никола Ланери (Катанийский университет, Италия), пишет Arkeonews.

Между 1500 и 750 годами до нашей эры кочевое население путешествовало между бассейном реки Кура и Кавказом. Они, вероятнее всего, использовали это место для отдыха перед проходом в горы.

Сам стол в центре постройки представляет собой полуокружность с восемью углублениями. Следы от огня указывают на то, что еду готовили в керамической посуде, это типичная для той эпохи керамика.

«У постройки был монументальный вход с деревянными колоннами и соломенной крышей, которая, по всей видимости, накрывала весь комплекс. Множество отверстий для столбов, выстроившихся в круг, говорят о том, что диаметр сооружения составлял около 15 метров», – сказал Ланери.



В специальных жертвенных ямах сооружения нашли фигурки людей, это указывает на ритуальный характер постройки, отметили исследователи. Снаружи найдены кости животных, включая крупный рогатый скот, овец и свиней.